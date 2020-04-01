Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Bir süredir hastanede yeni tip Koronavirüs(Covid-19) sebebiyle tedavi gören eski Marsilya Futbol Kulübü Başkanı Pape Diouf hayatını kaybetti.</p>\n<p>68 yaşındaki Senegalli futbol insanı, 2005-2009 yılları arasında Marsilya’nın başkanlığını yapmıştı.</p>\n<div class="daily-video">Vefat haberinden sonra sosyal medyada taraftarlar başsağlığı mesajları yayınlarken Marsilyalı futbolcular da Diouf’un ailesine başsağlığı diledi.</div>\n<div class="daily-video">\n<div class="content-element">\n<p>L’Equipe’de yer alan habere göre corona virüsüne ülkesi Senegal’de yakalanan Pape Diouf, Senegal’in başkenti Dakar’da hayatını kaybetti.</p>\n</div>\n<div class="onesignal-customlink-container"> </div>\n</div>\n<p> </p>\n</body>\n</html>