T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

01 Nisan 2020 11:52

Bir süredir hastanede yeni tip Koronavirüs(Covid-19) sebebiyle tedavi gören eski Marsilya Futbol Kulübü Başkanı Pape Diouf hayatını kaybetti.

68 yaşındaki Senegalli futbol insanı, 2005-2009 yılları arasında Marsilya’nın başkanlığını yapmıştı.

Vefat haberinden sonra sosyal medyada taraftarlar başsağlığı mesajları yayınlarken Marsilyalı futbolcular da Diouf’un ailesine başsağlığı diledi.

L’Equipe’de yer alan habere göre corona virüsüne ülkesi Senegal’de yakalanan Pape Diouf, Senegal’in başkenti Dakar’da hayatını kaybetti.

 

 

ETİKETLER

pape dioufmarsilyabaşkanfutbolkoronavirüscovid-19hayatını kaybetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24