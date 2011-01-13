-MARS'A DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLCULUĞA 400'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - ABD'de yayımlanan bir bilimsel dergide, insanlığın yok olma tehlikesiyle karşılaşması olasılığıyla Mars'ta koloni kurmak üzere dönüşü olmayan bir yolculuğun yapılmasının gerekliliği üzerine bir makalenin yer almasının ardından 400'den fazla okuyucu bu seyahat için gönüllü olduğunu bildirdi. Fox News'in haberine göre, makalenin Journal of Cosmology'de bir süre önce yayımlanmasının ardından, NASA'nın astronotlar için aradığı ölçütlere uymasalar da 400'den fazla gönüllü, dönüşü olmayan ve özel sektörün girişimiyle 20 yıl sonra yapılması öngörülen Mars seyahati için başvuruda bulundu. Kaynakları insan yaşamını sürdürmesi için yeterli olduğu düşünülen Kızıl Gezegen'e 10 ay sürmesi beklenen yolculuk için bu kadar gönüllünün olmasını çok şaşırtıcı bulduğunu belirten derginin editörü, başta kendilerine ulaşan elektronik postaları şaka sandıklarını, ancak sonra gelen diğer e-postalarda gönüllülerin bu seyahate katılma nedenlerini ve kendi özelliklerini samimiyetle sıralayınca bu insanların tamamen ciddi olduklarını, psikologların uyarısıyla bile vazgeçmeye niyetleri bulunmadığını fark ettiklerini söyledi. Dönüşü olmayan seyahat için başvuruda bulunan bir kişi, "Mars'taki yaşamın çok şaşırtıcı, korkutucu, yalnız, çok zorlu ve hareketli olacağını düşünüyorum ama benim deneyimim, 6 ila 7 milyar insanoğlundan çok farklı olacak" diyor.