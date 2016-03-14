Mars yolunda Avrupa-Rusya işbirliği



Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Uzay Ajansı (Roskosmos), Mars’ta yaşam izleri bulabilmek amacıyla Kızıl Gezegen‘e ortak bir roket fırlattı. Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Proton-M roketinin yedi ay içinde Mars’a ulaşması öngörülüyor.

ESA ve Roskosmos böylece milyarlarca euroluk ExoMars projesini de başlatmış oldular. ESA'nın Darmstadt'taki Uydu Kontrol Merkezi (ESOC) yöneticisi Rolf Densing tarafından “uzun ve heyecan verici” olarak nitelendirilen misyon kapsamında Proton- M roketi ile uzaya bir ‘Gaz İzleme Uydusu’ ve bir modül gönderildi. Bu akşam taşıyıcı öğelerin tamamen ayrılmasının ardından uydunun güneş enerjisi ile Mars’a doğru yol almaya başlaması öngörülüyor.

İkinci etapta iki metrelik sondaj yapılacak

Atmosferdeki birçok gazı ölçebilecek teçhizata sahip uydu, Ekim ayı ortasında ulaşması planlanan Mars’ın 400 kilometre yüksekten çevresinde dönerek gezegende metan ve diğer gaz bileşenlerini arayacak. Uydu Mars’a varmasının ardından, İtalyan gökbilimci Giovanni Schiaparelli'nin (1835-1910) adını taşıyan bir modülü gezegenin yüzeyine gönderecek. Schiaparelli modülü ile Mars'ın yüzeyine iniş konusunda veri toplanacak. Misyonun bir sonraki etabında ise, ESA ve Roscosmos'un, 2018 yılında Dünya’nın komşu gezegenine “European Rover” adlı aracı göndermesi planlanıyor. İki metreye kadar sondaj yapma yeteneğine sahip olacak bu araç, Mars'ın yüzeyinden topladığı örneklerle ilgili verileri hâlâ yörüngede bulunması planlanan ‘Gaz İzleme Uydusu’na yollayacak, uydu da verileri dünyaya iletecek.