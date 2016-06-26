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Yaşam
Deutsche Welle

Mars toprağında yetişen ürünler sağlıklı

Hollandalı bilim insanları, NASA’nın geliştirdiği Mars toprağına benzer toprakta ürün yetiştirmeyi başardı. Test edilen ürünlerde sağlığa zararlı metaller bulunmadı.

26 Haziran 2016 18:52


Mars’a yapılması planlanan seyahatlerde gezegene ayak basacak olan astronotların gıda sorunu sık sık gündeme geliyor.

Öte yandan, Kızıl Gezegen’e yolculuk temalı filmler de son günlerde oldukça popüler. Özellikle Marslı adlı filmde, karakterin Mars toprağında yetiştirdiği patatesleri yiyerek hayatta kalması, “Mars toprağında ürün yetiştirilip yetiştirilemeyeceği ya da bunların sağlıklı olup olmayacağı” gibi soruları bir kez daha gündeme getirmişti.

Hollandalı bilim insanları bu sorunun yanıtını buldu. Yapılan bir deneyde, Mars toprağına benzer bir toprakta yetiştirilen dört sebze ve tahılın yenmesinin güvenli olduğu tespit edildi.

Wageningen Üniversitesi'nde araştırma ekibi, Mars toprağına benzer toprakta yetişen turp, bezelye, çavdar ve domatesin tehlikeli düzeyde ağır metaller içermediğini gördü.

Ekoloji uzmanı Wieger Wamelink, "Bu çarpıcı sonuçlar çok umut verici. Aslında bu turp, bezelye, çavdar ve domatesleri yiyebiliriz ve tatlarının nasıl olduğunu çok merak ediyorum" dedi.

Gelecekte Mars’a yerleşecek olan kişiler gerekli gıda maddelerini beraberinde götürecek ancak daha sonra hayatta kalabilmek için ürünleri ekip yetiştirmeleri gerekecek.

Toplam 10 ürün yetiştirildi

NASA tarafından Mars koşullarına göre geliştirilen toprağı kullanan bilim insanları 2013 yılından bu yana deney yapıyor ve şu ana dek 10 çeşit ürün yetiştirmeyi başardılar.

Ancak yine de bu ürünlerin Mars toprağındaki kadmiyum ya da bakır gibi ağır metalleri absorbe edip etmeyeceği belli değil.

Şimdi patates de dahil geri kalan 6 ürün üzerindeki testler devam ediyor.

NASA, gelecek 10-15 yıl içinde Mars’a insanlı yolculuk planlıyor.

Mars One projesi kapsamında ise aday seçimleri sürüyor. Geri kalan 100 aday arasından 40 kişi seçilecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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