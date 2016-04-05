Mars sinemaları Güney Korelilere satılıyor

Cinemaximum markasıyla faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük sinema zinciri Mars Cinema Group’un yüzde 100 hissesi Güney Kore'li sinema zinciri işletmecisi CJ CGV tarafından satın alındı. Actera Group, Esas Holding, Muzaffer Yıldırım ve Menderes Utku ile CJ CGV Co. arasında hisse devir anlaşması imzalandı. Anlaşmada şirket değeri 800 milyon dolar olarak belirlendi. Hisse devir sürecinin tamamlanması Rekabet Kurulu Kararı’ndan sonra gerçekleşecektir. Satış sürecinde Actera Group ve Esas Holding’in danışmanlığını Goldman Sachs ve Morgan Stanley, CJ CGV’nin danışmanlığını ise Citigroup üstlendi.

Akşam'da yer alan habere göre; CJ CGV, Cinemaximum markası altında 710 gösterim mekanı bulunan MARS'ın yüzde 38 hissesini alacak, ismi açıklanmayan diğer ortaklar da hisselerin yüzde 62'sini satın alacak. Güney Kore'nin en büyük sinema kompleksi şirketi olan CJ CGV’nin adı Cultural, Great and Vital kelimelerinin kısaltmasından geliyor. CJ CGV, Güney Kore’nin yanı sıra Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Endonezya ve Myanmar dahil toplam altı ülkede yaklaşık 2 bin perdeye sahip 249 sinema işletiyor.

AB'ye giriş kapısı olacak

Güney Kore'de 85'ten fazla şubesi, 681 sinema perdesi ve 100 binden fazla koltuğu olan CJ CGV, küresel büyüme hedefleri ve özellikle Avrupa pazarına Türkiye üzerinden açılma planları çerçevesinde Mars Cinema Group’u stratejik bir yatırım olarak görüyor. Bunun yanı sıra bu yatırımın Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğun özellikle kültürel alanda gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor.

10 yılda ikiye katlandı

Dünyada en hızlı gelişen sinema pazarlarından biri olan Türkiye'de sektör 10 yılda ikiye katlanarak 2015 yılında 60 milyonun üzerinde bilet hacmine ulaştı. Son beş yılda en çok izlenen filmler sıralamasında zirvede yer alan yerli yapımlar izleyicileri sinema salonlarına çekmekte önemli rol oynadı.

Salonlarıyla 32 ile film götürdü

Menderes Utku ve Muzaffer Yıldırım tarafından 2001'de kurulan Mars, 2015 yılı itibarıyla 32 ilde 83 sinema ve 736 perde sayısına ulaşarak Türkiye sinema sektörünün gelişimine önemli katkı sağladı. Kurduğu modern tasarımlı ve tamamı dijital sinemalarla Türk izleyicisine dünya standartlarında film izleme fırsatı sunmasının yanı sıra bugüne kadar yerli filmlere verdiği destekle Türkiye’de sinema kültürünün gelişimine ön ayak oldu. Bünyesinde, sinema salonları yanı sıra, spor kulüpleri ve spa merkezleri de bulunan Mars Cinema Group’un spor salonları zinciri olan MAC satışa dahil edilmedi.