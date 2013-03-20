Mars keşif aracı 'suyu' taşta buldu

Mars gezgin keşif aracı Curiosity'nin üzerinden geçip parçaladığı bir taşın üzerinde su bileşenlerinin bulunduğu kimyasallar keşfedildi.

ABD'deki bir konferansta bulgular hakkında bilgi veren bilim insanları, Tintina adı verilen taşın Mars'ın Gale Krateri adı verilen bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Nehir yatağı olduğu düşünülen ve önceki günlerde haberlere konu olan alan da burada bulunuyor. Nehir yatağı ile ilgili çalışma "kil" bulunduğu bunun suyun varlığına işaret ettiği söylenmişti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, çok iyi bir yerde olduklarını düşündüklerini söyleyen, Profesör John Grotzinger, "Farklı ölçümlerimiz Mars'taki Gale Krateri'nde bulduğumuz yerin yaşanabilir - bir zamanlar - bir bölge olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Profesör Grotzinger aracın üzerinden geçtiği ve Tintina adı verilen taşla ilgili olarak da "Gale Krateri'nde Mastcam'le görüp, baktığımız en parlak ve en beyaz şeylerden biri. Aldığımız sinyaller, taşta yüksek düzeyde su olduğunu gösteriyor... Eldeki görüntünün başka bir bölümünden benzer bir sinyal gelmiyor" şeklinde konuştu.

Profesör Grotzinger'ın söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla, Curiosity aracının gönderdiği görüntüler içinde Tintina'nın parlaklığını veren başka bir maddenin olmadığı anlaşılıyor. Parlaklığın sinyal hatlarını parazitleyecek kadar güçlü olduğu anlaşılıyor.