Mars kaşifinden rekor



Mars'a 2004 yılının ocak ayında ulaşan gezginci robot Opportunity'nin yaklaşık bir kilometrelik bir alanı keşfetmesi öngörülmüş, buna göre tasarlanmıştı. Araç, güneş enerjisiyle çalışıyor.

Mars'ta suyun varlığına dair önemli keşiflerde bulunan Opportunity geçen yıllar içinde çalışmaya, keşif ve inceleme faaliyetlerine devam etti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) John Callas, yüzey sonda aracının gezegende kat ettiği mesafenin 40 kilometreyi aştığını açıkladı. Callas, "Yol değil, önemli olan Opportunity'nin bu süre boyunca yaptığı keşifler" dedi.

Opportunity böylece Rus aracı "Lunokhod 2"yi geçti. 1973'te Mars'a ulaşan "Lunokhod 2", 5 ayda 39 kilometre yol kat etmişti.

Opportunity, 2 kilometreyi daha ardında bıraktıktan sonra 42,2 km'lik maraton seviyesine ulaşmış olacak. NASA, aracın incelemelerde bulunacağı bölgeye şimdiden "Maraton Vadisi" adını verdi.