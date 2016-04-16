Mars için tasarlanan şişme ev ISS'te



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) astronotlar için yaşama ve çalışma alanı olarak tasarlanan “Beam” adlı bir modül kurdu.

NASA katlanmış haldeki deneme modülünü Houston'daki merkezden kontrol edilen bir robot kol yardımıyla yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte seyreden Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağladı.

NASA'nın bir sözcüsü canlı video bağlantısında bu adımın insanlı Mars yolculukları için "bir kilometre taşı" oluşturduğunu kaydetti.

Uluslararası Uzay İstasyonu personeli "Beam"i önümüzdeki iki yıl boyunca detaylı bir şekilde test edecek. Ancak bunun için modülün öncelikle şişirilmesi gerekiyor. Şişirme işleminin mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Beam, Bigelow Aerospace adlı özel bir uzay ve havacılık firması ile NASA'nın ortak projesi.

Modül 10 Nisan'da SpaceX şirketi tarafından geliştirilmiş olan Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na getirilmişti.

İki yıllık deneme süreci sonunda Beam'in söndürülerek ISS'den ayrılması öngörülüyor.