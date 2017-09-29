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Yaşam
Deutsche Welle

Mars için hedef 2024

ABD'li girişimci Elon Musk'ın planlarında bir terslik olmazsa, insanlık 2024 yılında Mars'ta kolonileşmeye başlayabilecek.

29 Eylül 2017 18:45

Amerikan uzaycılık şirketi SpaceX'in patronu Elon Musk, Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Uluslararası Astronotlar Kongresi'nde Mars projesiyle ilgili yeni detaylar paylaştı.

Mars'a 120 kişi taşıyabilecek bir uzay gemisi ve yeni bir roket geliştirdiklerini açıklayan Musk, SpaceX'in enerji, madencilik ve yaşam destek sistemlerinin yerleştirilmesini sağlayacak iki uzay gemisini en geç 2022 yılına kadar Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedeflediğini belirtti.

Bu tarihten iki yıl sonra mürettebat taşıyan ilk uzay gemisinin Mars'a ulaşacağını söyleyen Musk, "Akabinde de artık Mars'taki yerleşim giderek genişleyecek" dedi.

Konferansa katılan yaklaşık 3 bin katılımcıya hitap eden ABD'li girişimci Musk, geliştirdikleri uzay gemisi BFR'nin, talep gelirse Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) da hizmet edebileceğini ve hatta Ay'da bir "köy" kurulmasına dair projede de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

"Dünya'da da kullanılabilir"

SpaceX'in ilk uzay gemisinin inşasına önümüzdeki yılın ortalarında başlayacağını duyuran Musk, aynı teknolojiden Dünya'daki bazı büyük kentler arasında ulaşımın sağlanması için de faydalanılabileceğini belirtti. BFR'nin saatte 27 bin kilometre hıza çıkabileceğini söyleyen Musk, Dünya'daki en uzak iki mesafe arasındaki yolculuğun bir saatin altına ineceğini, New York-Tokyo uçuşunun ise 30 dakikaya düşeceğini ifade etti.

SpaceX'in yapmayı planladığı uzay gemisinin uzunluğu 48 metre. Uzay gemisinde, her biri üç kişilik olan 40 kabin bulunması öngörülüyor.

Şu an Dünya'dan Mars'a yolculuk yaklaşık sekiz ay sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,CÖ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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