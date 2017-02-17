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Kültür-Sanat

Mars Grup, salonları Recep İvedik için kapattı; Martin Scorsese'ye yer kalmadı

Mars Grup hakkında 'Kapalı Gişe' adlı bir belgesel çekilmişti

17 Şubat 2017 13:44

Martin Scorsese'ın "Silence" filminin vizyon tarihi, Mars Grup'un dağıtımcılığını üstlendiği Recep İvedik 5'ten ötürü salon kalmaması nedeniyle ertelendi.

Sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 3 film vizyona girdi. Vizyona giren filmler içindeki tek yerli yapım Recep İvedik serisinin şimdilik son filmi olan 'Recep İvedik 5' olurken; 'Ay Işığı' ve 'Parçalanmış' filmleri, yeni haftanın yabancı yapımları olarak sinemaseverlerle buluştu. Recep İvedik, Mars Grup'a bağlı Cinemaximum salonlarının tümünde gösterilirken, 'Silence' filminin 17 Şubat'taki Türkiye vizyon tarihinin Recep İvedik'ten ötürü boş salon kalmamasıyla nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Geçtiğimiz sene, bağımsız sinemacıların dağıtım sırasında yaşadıkları sinema salonu sorularına ilişkin olarak  "Kapalı Gişe- Türkiye Sinemasında Dağıtım Krizi" adlı bir belgesel çekilmişti. Belgeselin yapımcısı Kaan Müjdeci, söz konusu krizle ilgili olarak o dönem yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Sivas'ın Venedik’te yarışmaya kabulünden sonra Mars Grup’la görüştüm.  O sırada Cem Yılmaz’ın filmi vizyona girecekti. Acaba Sivas’ın fragmanını Cem Yılmaz’ın filminin önüne koysak bir etkisi olur mu filan diye fikir yürütüyorum. Adamsa gayet kendinden emin bir şekilde ve aşağılayarak eliyle “Sivas”ın afişini işaret etti, “Bunu mu koyacağım?” dedi bana. Bu, bana sektörün en önemli kurumlarından birinin nasıl bir ciddiyetsizlikle yönetildiğini gösterdi" 

Silence'ın konusu

"Portekizli genç Cizvit rahipleri Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) ve Francisco Garrpe (Adam Driver), onlara yıllarca akıl hocalığı yapmış Cristóvão Ferreira'nın (Liam Neeson) Japonya'da dinini inkar ettiğin haberini almıştır. Buna inanmakta zorluk çeken iki genç rahip, durumu kendi gözleriyle görüp incelemek, bir yandan da misyonerlik görevini sürdürmek için Japonya'ya giderler. Burada inançlarını gizli olarak sürdüren gizli Hıristiyanlarla birlikte büyük baskı ve zorluklara maruz kalacaklardır.
Sessizlik filmi, Japon yazar Shūsaku Endō'nun 1966'da yazdığı aynı adlı romandan Martin Scorsese tarafından uyarlandı. Kitabın 1971'de Masahiro Shinoda tarafından çekilmiş bir uyarlaması daha bulunuyor"

 

 

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