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Yaşam
Deutsche Welle

Mars büyüklüğünde gezegen keşfedildi

Dünya’dan 200 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen bir gezegende ölçümler yapıldı. Kepler-138b adı verilen gezegenin Mars büyüklüğünde olduğu açıklandı.

18 Haziran 2015 19:27


Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, güneş sistemi dışında yeni keşfedilen gezegen Dünya'nın kütlesinin 0,067 büyüklüğünde.

Kepler-138b, güneş sistemimiz dışında şu ana dek keşfedilen en küçük gezegen olarak açıklandı. Araştırmanın yazarlarından Pennsylvania State Üniversitesi'nden Daniel Jontof-Hutter, gezegenin Mars gibi kayalık bir yüzeye sahip olduğunu ancak daha sıcak olduğunu belirtti.

Kepler-138 adlı yıldız ve üç gezegeni kısa bir süre önce Kepler uzay teleskopu tarafından keşfedilmişti. Jontof-Hutter, gezegenin bizden Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığından 10 milyon kez daha uzak olduğunu belirtti.

Kepler-138b, 15 yıl önce Güneş Sistemi dışında ölçülen ilk gezegenden 2 bin kez daha hafif.

Bilim insanları, büyüklük ve kütleyi, uzay teleskopunun Kepler-138b'nin yıldızın etrafında dönmesi aşamalarını inceleyerek ölçtü. Gözlem sayesinde bilim insanları gezegenin yıldız etrafında bir turu ne kadar sürede tamamladığını da ölçebiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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