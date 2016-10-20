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Yaşam
Deutsche Welle

Mars atmosferine girdikten sonra kayboldu

Avrupa-Rus ortak misyonuyla Mars’a gönderilen Schiaparelli test modülünden sinyal alınamıyor. ESA yetkilileri, sinyal kaybolmadan önceki verileri inceliyor.

20 Ekim 2016 17:46

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Uzay Ajansı'nın (Roskosmos) ortak misyonuyla Mars'a gönderilen Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı, başarıyla Mars yörüngesine oturdu. Ancak TGO'nun taşıdığı Schiaparelli test modülünden, Mars atmosferine girdikten sonra bir daha sinyal alınamadı.

ESA yetkilileri, Schiaparelli'den alınan verilerin test modülünün planlandığı gibi atmosfere girdiğini ve hızını azaltmak için paraşütü açtığını gösterdiğini kaydetti. Ancak beklenen inişten kısa bir süre sonra sinyal kayboldu.

ESA kontrol merkezi görevlileri, gece boyunca araçtan gelecek sinyali bekledi. Almanya'nın Darmstadt kentindeki misyon kontrol merkezinde basın açıklaması yapan ESA güneş sistemi ve gezegen misyonları bölümü başkanı Andrea Accomazzo "Şu anda modülün hangi dinamik şartlarda yere iniş yaptığını belirleyecek pozisyonda değiliz” dedi.

ESA'dan Thierry Blancquaert ise modülün hala tek parça halinde olup olmadığının bilinmediğini söyledi. Blancquaert, Schiaparelli'nin kayalık bir yere ya da kratere çarpmış olabileceğini ya da sadece iletişim kuramıyor olabileceğini kaydetti.

Modülün hala işlevsel halde bulunup bulunmadığını anlamak için Dünya'ya gönderdiği sinyaller durmadan önce yolladığı 600 megabaytlık verinin incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Beagle 2'nin kaderini mi paylaşacak?

Eğer araçtan bir daha hiçbir sinyal alınamazsa, bu Avrupa'nın Mars yüzeyine araç gönderilmesi konusunda ikinci başarısızlığı olacak.

Daha önce de İngiliz yapımı Beagle 2 robotu, 2003 yılında ana gemisi Mars Express'ten ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Robotun kalıntıları geçen yıl NASA tarafından çekilen fotoğraflarda ortaya çıkmıştı.

496 milyon kilometrelik yolculuk

Schiaparelli, 7 ay süren yolculuk boyunca 496 milyon kilometre yol kat etti.

Misyon kapsamında, Mars’taki jeolojik süreç ve kum fırtınaları hakkında da daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyordu. Modül yaşam izlerini de araştıracaktı.

Aynı zamanda Schiaparelli’nin Mars’a inişi, ExoMars misyonunun 2020’de başlayacak ikinci aşaması ExoMars Rover için bir test niteliği taşıyordu.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP, BS/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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