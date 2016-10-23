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Bilim / Teknoloji

Mars aracını Avrupa kaybetti, ABD buldu

ABD’nin Mars’ı tekeline almasının önüne geçilmiş olacaktı

23 Ekim 2016 23:35

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Uzay Ajansı Roscosmos’un ortak projesi olan ExoMars kapsamında Mars’a indirilecek iki araçtan ilki olan Schiaparelli ile ilgili kötü haberi NASA verdi. 

Schiaparelli 19 Ekim’de yüzeye inmiş ancak araçtan bir daha haber alınamamıştı.

Shiftdelete'de yer alan habere göre; Mars yörüngesine daha önce yerleştirdiği Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uydusu ile yüzeyi tarayan NASA, Schiaparelli’nin parçalanmış gövdesinin fotoğraflarını çekmeyi başardı. MRO’nun, Schiaparelli’nin iniş bölgesinde tespit ettiği ve daha önce orada olmayan siyah krater ve gölgelerin, aracın yüksekten düşerek parçalanmış olduğu şüphesini doğurdu.

Detaylı fotoğrafları da çekilecek

NASA, parçalanan aracın yerini tam olarak tespit ettiği için, MRO’nun bölge üzerinden yeniden geçişi sırasında daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek için uydunun kameralarını o noktaya odaklayacak.

ABD dışında başka bir uzay ajansı tarafından Mars’a bir araç indirilmesi çok önemli bir gelişme olarak kabul ediliyordu. Böylece ABD’nin Mars’ı tekeline almasının önüne geçilmiş olacaktı. Ancak Schiaparelli’nin iniş sırasında parçalanmasıyla bu planlar şimdilik suya düştü.

ESA ve Roscosmos şimdi önümüzdeki aylarda yola çıkacak ikinci araçtan umutlular. ExoMars programı ile Mars’a ulaşacak yeni araç, Schiaparelli’nin aksine yüzeyde sabit kalmayacak, rahatça hareket ederek çevrede araştırma ve analizler yapabilecek. 

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