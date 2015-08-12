Marquez'in külleri Cartagena'da sergilenecek

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in külleri, hayatını kaybettiği Meksika’dan, anne babasının mezarının olduğu Karayipler’deki Cartagena kentine gönderilecek. Küller şehirde bulunan bir manastırın bahçesinde sergilenecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Nisan 2014’te 87 yaşında yaşamını kaybeden yazarın külleri, Aralık ayında Cartagena’ya gönderilerek, kentin tarihi merkezinde sömürge döneminden kalma bir manastırın bahçesinde sergilenecek. Garcia Marquez'in “Kolera Günlerinde Aşk” dahil bazı eserleri bu kentte geçiyor.

Dostları kararı sevinçle karşıladı

Karısı Mercedes Barcha ve iki oğlunun, Marquez’in küllerini Cartagena’ya getirme kararı, yazarın dostları ve birçok Kolombiyalı tarafından sevinçle karşılandı.

Garcia Marquez Kolombiya’nın beşinci büyük kenti olan Cartagena’ya 1948’de geldi ve yerel bir gazete olan El Universal’da çalışmaya başladı. Yazar ölümünden kısa bir süre öncesine kadar sık sık buradaki evine geliyordu.

Marquez, Latin Amerikalı gazetecilerin eğitimi için burada Fundacion Nuevo Periodismo Iberoamericano vakfını kurdu.

Vakfın Başkanı Jaime Abello, yazarın küllerinin kente getirilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, “Cartagena, Garcia Marquez’in ev yaptığı tek yerdir. Ailesinin birçok üyesi burada yaşadı. Anne-babasının mezarı burada. Garcia Marquez ve karısı yıllarca yurt dışında yaşamasına rağmen, Kolombiyalılıklarını asla unutmadılar” dedi.

Marquez'in hayatını anlatan GABO adlı filmin fragmanı: