Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini Koronavirüs'ü yendi. Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Fellaini taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Marouane Fellaini tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Fellaini, 14 gün boyunca evinde karantina altında olacak.

Tecrübeli futbolcu, 14 günlük karantina süresince herhangi bir semptom göstermemesi ve hastalığı tekrar etmemesi halinde normal hayatına dönebilecek.

Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, daha önce İngiltere'nin Everton ve Manchester United takımlarında forma giymişti.

Ne olmuştu?

Belçikalı yıldız Marouane Fellaini'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı. Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart'ta ülkeye dönen Belçikalı futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan ilk kontrollerde yıldız ismin testleri pozitif çıkmıştı.

TIKLAYIN - Marouane Fellaini de Koronavirüs'e yakalandı