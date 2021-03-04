Maroon 5 solisti Adam Levine: Artık müzik grupları kalmadı

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine'in "Artık müzik grupları kalmadı, bunu görmek üzücü" sözleri tepki çekti.

Maroon 5 solisti Adam Levine, katıldığı podcast programında müzik sektörü ve ilk albümleri Songs About Jane hakkında konuştu.

Levine "Beni üzen şey şu: O zamanlar müzik grupları vardı. Şimdi müzik grupları yok, nesli tükenen bir türmüş gibi hissediyorum. Yani, ilginç bir şekilde evet belki hâlâ gruplar var ama yeterince ilgi odağında değiller" dedi.