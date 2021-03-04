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Maroon 5 solisti Adam Levine: Artık müzik grupları kalmadı

04 Mart 2021 15:45

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine'in "Artık müzik grupları kalmadı, bunu görmek üzücü" sözleri tepki çekti.

Maroon 5 solisti Adam Levine, katıldığı podcast programında müzik sektörü ve ilk albümleri Songs About Jane hakkında konuştu.

Levine "Beni üzen şey şu: O zamanlar müzik grupları vardı. Şimdi müzik grupları yok, nesli tükenen bir türmüş gibi hissediyorum. Yani, ilginç bir şekilde evet belki hâlâ gruplar var ama yeterince ilgi odağında değiller" dedi. 

 

Levine'in sözleri üzerine sosyal medya kullanıcıları "Hangi dünyada yaşıyor?", "Sadece kendi şarkılarını mı dinliyor?" şeklinde tepkiler verdi. 

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