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Kültür-Sanat

ABD’li müzik grubu Maroon 5'a kadın hakları savunucularından tepki

ABD’li müzik grubu Maroon 5’ın klibinde, kişilik bozukluğu olan birinin cinsel şiddet içerikli görüntüleri yer alıyor

03 Ekim 2014 16:43

Dünyaca ünlü Amerikalı grup Maroon 5'ın, ‘Animals’ (Hayvanlar) adlı şarkısına çektiği yeni video klip, kadına cinsel şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle kadın hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

Diken’in haberine göre, klipte yer alan Victoria’s Secret mankenlerinden Behati Prinsloo, kişilik bozukluğu olan bir kasabı canlandıran grubun solisti Adam Lavine tarafından takıntı haline getiriliyor. Birçok sahnede kadını gizlice takip ettiği görülen kasap karakteri, uyuduğu sırada Prinsloo’nun evine  girerek gizlice yanına uzanıyor. Bu sahneler arasında da, Lavine ile Prinsloo’nun kanlı sevişme görüntüleri bulunuyor.

 

Şarkının sözleri de eleştirildi

 

Video klibi dışında, içerisinde “Ben senin içindeyken canlanan hayvanı inkar etme” gibi ifadeler geçen şarkının sözleri de yoğun biçimde eleştirildi.

Feminist örgütler ve kadın hakları savunucuları, bir kadının gizlice takip edilmesi ve kanlar içinde bırakılmasını meşru kılan klibi ve talihsiz benzetmeler içeren şarkı sözlerini kabul etmediklerini ve grubu protesto ettiklerini açıkladı.

 

İşte eleştirilen klip:


 

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