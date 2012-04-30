Marmaris'teki Kızkumu yok oluyor

Bilim insanları, koruma altına alınmadığı takdirde Kızkumu'nun kısa sürede yok olacağını ileri sürüyorlar.

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne 30 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Köyü'nde her yıl binlerce kişinin görmek için geldiği, 600 metre uzunluğunda, insanlarda denizin üzerinde yürüdüğü duygusu uyandıran dünyaca ünlü Kızkumu'nun korunması için yapımı düşünülen turnike projesi rafa kalktı.

Yapılacak turnike ile ziyaretçi sayısı kontrol edilecekti

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Köyü'nde yerli ve yabancı turistlerin dilek yolu haline gelen, başlangıcıyla bitiminde birer buçuk metre boyunda iki beyaz denizkızı heykelinin bulunduğu Kızkumu, giderek yayılıp yok olmaya yüz tuttu. Bunun üzerine Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK), geçen yıl Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edilmeden önce, yapılacak turnikeyle Kızkumu üzerinde aynı anda en fazla 50 kişinin yürümesini, böylelikle kumların yayılıp yok olmasının önüne geçilmesini planladı. Ancak Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, ÖÇKK'nın bu turnike projesini hayata geçirmedi. O nedenle de Kızkumu kaderine terkedildi.

Bu duruma da en büyük tepkiyi yıllarca Kızkumu'yla ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yaparak yazılar yazan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurul Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey gösterdi. Kızkumu'nun insanoğluna doğanın hediye ettiği eşi bulunmaz bir jeolojik oluşum ve miras olduğunu vurgulayan Dr. Eşref Atabey şunları söyledi: "İnsanların üzerinde yürümesi yasaklansa bile Kızkumu adı verilen kumdili birkaç yılda bile eski haline gelemez. Çünkü kızkumu binlerce yıllık jeolojik süreçle oluşan bir doğa olayı. Böyle giderse Kızkumu sadece hatıralarda kalır. Kızkumu'nun dünyada ve Türkiye'de bir eşi yok. Bu doğa harikasını korumak gerek. Kızkumu üzerinde özellikle yaz aylarında günde binlerce insan yürüyüp setin yayılarak yok olmasına yol açıyor."

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin de Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerine turnikenin neden yapılmadığını sorduğunu belirtti. Kutengin, "Bana 'Biz kurum olarak yetkili mercilere yazılarımızı yazdık. Onlardan cevap bekliyoruz' dendi. Orası özel çevre koruma alanı. Kimden neyin yazısını bekliyorlar" diye konuştu.

Kızkumu'nu görmek için Orhaniye Köyü'ne gelen Halime Yılmaz da dünyada eşi bulunmayan bölgenin korunması gerektiğini söyledi.