Marmaris'teki kazada sürücünün son sözü: İşimiz çok zor, bittik

Anneler Günü kutlaması için Marmaris’e giderken midibüsün devrilmesiyle hayatını kaybeden 24 kişi dün son yolculuklarına uğurlanırken, kaza kurbanlarının yaşadığı İzmir’in Buca ilçesi yasa büründü. Aracı kullanan sürücü Armağan Sertbaş’ın kaza sırasında eşine "Bittik" diye seslendiği belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesi dün en acı Anneler Günü’nü yaşadı. Anneler Günü’ne özel Marmaris Akyaka gezisine giderken hayatını kaybedenler ağıtlarla toprağa verildi. Yaylacık Mahallesi’ne taziye çadırları kurulurken, girişte “Başımız sağ olsun” yazısı asıldı.

Yaylacık’tan günübirlik tura gidenleri taşıyan iki midibüsten birinin Muğla- Marmaris karayolu Sakar Geçidi’nde 30 metreden alt yola uçmasıyla ölen Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşenur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı’nın cenazeleri toprağa verilmek üzere sabah Buca’ya getirildi. Üç cenaze daha sonra Çanakkale'ye götürülürken, diğerleri Buca'dan uğurlandı.

Hürriyet gazetesinden Banu Şen'in haberine göre, kazada kızları Hatice Güllü ve Fatma Sevindik’i kaybeden, diğer kızı Bahar ve torunu Simge Sinur ise yaralı olan 88 yaşındaki Niyazi Gülbak, "Bir süredir hep geziler oluyor. Sevinçle gittiler" dedi.

17 yaşındaki lise öğrencisi Melisa Şele Menderes ilçesinde toprağa verildi. Anne Abide Şele’nin “Daha gelinlik giydirecektik sana kızım. Sen benim nefesimdin” feryadı yürekleri dağladı. Kaza yapan aracın sürücüsü Armağan Sertbaş’ın cenazesi, diğerlerinden ayrı olarak Kaynaklar Merkez Camisi’nden kaldırıldı. Eşi Duygu kazada ağır yaralanırken çiftin 11 aylık kızları Nehir, yola fırlayıp yaralandı. Armağan Sertbaş kendi midibüsü ile servis şoförlüğü yapıyordu. Aracı S plaka olduğu için şehir dışı gezilere çıkamıyordu. Bir arkadaşı, "Bu geziye aslında eşiyle gezmek için gelmeyi planlamışlar. Ancak bir araç daha kiralanınca, ‘Nasılsa geliyorsun. Sen kullan’ denmiş” dedi.

Yaralı kurtulan Duygu Sertbaş’ı hastanede ziyaret ettiğini anlatan yakını Hüseyin Karataş ise kaza anında sürücü Armağan Sertbaş’ın, eşine son anda “Duygu işimiz çok zor. Bittik” diye seslendiğini aktardı. Karataş, “Ben de şoförüm. Bence teknik bir arıza var. Frene basmış olsa diğer tekerleklerde fren izi olurdu. Tekerlekte kitlenme olmuş gibi... Aracı döndüremiyor" dedi.

Torunu olmuştu

Gülizar Kılıç (52) için Uzundere Cemevi’nde tören düzenlendi. Kılıç’ın üniversite sınavlarına hazırlanan 21 yaşındaki kızı Deniz için çalışmaya devam ettiği, psikolog olan kızı Özge’nin de 7 ay önce anne olduğu belirtildi.

Kaza sırasında araçta olanlardan üçü kardeşti. Fatma Sevindik ve Hatice Güllü öldü, Bahar Sinur ağır yaralandı. Geriye, kazadan yarım saat önce çektikleri mutluluk fotoğrafları kaldı. Kardeşler fotoğrafları üzerine kalp çizip sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

"Annesizliği bilirim"

Buca Eyüp Sultan Camisi’ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve siyasiler katıldı. Kazada hayatını kaybeden Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşenur Namlıarkan ve Serpil Kaldırımcı gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanırken Başbakan Binali Yıldırım, “Anneler Günü, annelerin acısıyla birleşti. Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne olduğunu bilirim. Büyük bir kaza, her yönüyle araştırılacak. Araştırmalar sonucunda kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Sebebi ne olursa olsun giden geri gelmiyor, eksikler eğer araçta varsa, yolda varsa veya sürücüde varsa bunların hepsi ortaya çıkarılacak” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ölenlerin çoğunun oturduğu Yaylacık Mahallesi’ndeki cenaze törenine katıldı.

Hep birlikte geziyorlardı

Ayşenur Namlıarkan ve kızı Yasemin gezilere birlikte giderdi. Ayşenur Namlıarkan kazada hayatını kaybederken kızı Yasemin hastanede tedavi altında. Anne kızdan ise geriye midibüste en son yan yana çekilmiş fotoğrafları kaldı. Ayşenur Namlıarkan’ın komşusu Rabia Solanıgir, “Tura gideceklerinden haberim yoktu. Haberim olsaydı belki ben de giderdim” dedi.