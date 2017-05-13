Marmaris'te tur otobüsü devrildi; en az 24 ölü, 11 yaralı

Marmaris'te yerli turistleri taşıyan bir tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni olarak minibüsün freninin patlaması gösterildi. Buca'dan kalkan tur otobüsünün anneler kutlaması için yola çıktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da 23 kişinin kaybettiği kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim. Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

İsimleri belli oldu

Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen 24 kişinin kimlik bilgileri şu şekilde;

Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Nesrin Öksüz, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Serpil Kaldırımcı, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz ve Sultan Karadağ, Habil Güler, Kemal Öksüz.

Uçuruma yuvarlandı

Olay Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kazada minibüste bulunan yolculardan 17'si hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Muğla istikametinde yol kapatıldı. Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar "Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Anneler gününü kutluyorlarmış

Kaza yapan otobüsteki yolcuların İzmir’den Marmaris’e ‘Anneler Günü’ dolayısıyla düzenlenen programa gittikleri öğrenildi. Grubun iki midibüs ile art arda İzmir’den yola çıktıkları kaza yapan 03 FR 247 plakalı midibüste ise 34 kişinin bulunduğu bildirildi.

Yaralıların kaldırıldığı hastanelerden Muğla Tıp Fakültesi Başhekimi Ümit Başar Semiz, "Anneler kutlaması için İZmir'den yola çıkmışlar. Şu an çok yoğun bir tedavi sürecindeyiz. O yüzden çok iletişim kurulamadı. Ama keskin bir dönüş esnasında otobüsün virajı alamadığı ve alt yola düştüğü bilgisi var bizde" diye konuştu.

13 Mayıs 2017 - Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?