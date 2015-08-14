Marmaris'teki IŞİD animasyonuna otel müdüründen savunma: Turistler korkmadı!

İngiliz bulvar gazetesi The Sun'ın gündeme getirdiği Marmaris'teki bir otelde IŞİD kılığına giren animatörlerin ‘terör şovu' yaptığı iddiasına, otel yönetiminden yanıt geldi. sputniknews.com'un haberine göre, gazetenin gerçekleri çarpıttığını söyleyen Genel Müdür Mehmet Gönen, animatörlerin giysilerinin IŞİD'i temsil etmediğini, şovun da turistlerde korkuya yol açmadığını söyledi.

The Sun gazetesinin manşetten verdiği haberde yer alan iddiaya göre, Muğla'nın Marmaris bölgesindeki 5 yıldızlı Grand Yazıcı Mares Otel'de, IŞİD kıyafetleri içindeki animatörler, ellerinde silahlar ve üzerinde ‘benzin' yazılı bidonlarla gerçekleştirdikleri animasyonda, havuz başında dinlenen turistlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Haberde animasyon şovu, IŞİD'in Tunus'taki bir otelin plajında düzenlediği ve 38 kişinin ölmesiyle sonuçlanan terör saldırısını hatırlattığı gerekçesiyle sert biçimde eleştirildi.

The Sun, söz konusu şovun İngiliz turistleri paniğe soktuğunu öne sürdü.

'Benzin yazılı bidonla üzerime koştu'

Olay esnasında otelin havuzunda bulunan 43 yaşındaki Jason Phythian, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Animatörlerden biri, üzerinde ‘benzin' yazılı bidonla bana koştu. Bidonu üzerime döktü ve çakmak çıkardı. Ne olup bittiğini bilmediğimden yerimden fırladım. Tunus'ta olanlara benzer bir şey yapılmaya çalışılması mide bulandırıcıydı."

Animatörlerin gösterisinin çok sayıda turistin korkmasına ve paniklemesine yol açtığını söyleyen Phythian, "Bunun, otelin o gün için seçtiği eğlendirme fikri olduğunu öğrendiğimizde çok rahatladık. Animatörlerin terörist kıyafetleri içinde otel etrafında koşuşturmasının çok komik olduğunu düşünmüşler" diye konuştu.

İddiayla ilgili Sputnik'e konuşan Grand Yazıcı Mares Otel Genel Müdürü Mehmet Gönen ise, The Sun gazetesinin haberdeki fotoğrafları keserek kullandığını ve durumu çarpıttığını söyledi. Şovun IŞİD ile alakası olmadığını vurgulayan Gönen, "Daha önce de benzer gösteriler yaptık. Animatörlerimiz öğle yemeğinden sonra misafirlerimizi kızıl derili, uzak doğulu, komando, süpermen kıyafetleri giyerek aktivitelere davet ediyor. Oradaki kıyafetler IŞİD kıyafeti değil. 10 animatörün hepsi farklı giysiler giydi" dedi.

Oteldeki müşterilerden Jason Phythian isimli İngiliz elektrikçi, animatörler ellerindeki sahte silahlarla geldiğinde, turistler olarak havuz başında güneşlendiklerini söyledi.

'Haber kasıtlı bir çarpıtma'

Gösterinin turistlerde korku ya da paniğe neden olmadığının da altını çizen Mehmet Gönen, "Bu maalesef kasıtlı yapılmış bir şey. Bir konuşmanın içinden sadece birkaç sözü çektiğinizde söylediklerinizin anlamı nasıl değişiyorsa, büyük fotoğrafın içinden küçük bir kareyi seçtiğinizde de aynısı oluyor. Fotoğrafın bütününe baktığınızda orada bir aktivite şenliği olduğu zaten belli oluyor. Ama fotoğrafları küçültüp, sadece art niyetli kullanacakları kareleri seçerek konuyu şeytanın aklına gelmeyecek şekilde başka yere çekmişler. Otelimizin imajıyla oynuyorlar, gereken yasal işlemleri başlatacağız. The Sun gazetesinin haberi yazmadan önce tek taraflı olmamak adına bizim de görüşümüzü alması gerekirdi. Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberdeki IŞİD vurgusunu da eleştiren Gönen, bir turizm sektörü temsilcisi olarak IŞİD'in turizmi hedef almasını kınadığını da sözlerine ekledi.