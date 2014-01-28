Marmaris'te sahile 'kutsal inek' vurdu

Muğla’nın Marmaris İlçesi sahilinde, Hindistan menşeili olan ve Hindu’ların kutsal saydığı ’Brahman’ cinsi sığır ölüsü bulundu.

Uzunyalı Mevkisi’nde yürüyüş yapan vatandaşlar, telef olmuş halde sahile vuran beyaz renkli bir sığır görüp belediyeye haber verdi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki ölü sığırı dozer yardımıyla kaldırararak, belediye çöplüğüne götürdü.

Sırtında hörgücü olan ve kulaklarında herhangi bir küpe bulunmayan hayvanın fotoğraflarını inceleyen veterinerler, bu cins sığırların genelde Hindistan, Pakistan ve Güney Amerika da yaşadığını belirtti. Ayrıca yetkililer bu sığırın Türkiye’ye ithalatının olmadığını, gemiyle başka bir ülkeye götürülürken suya düşmüş ya da atılmış olabileceği ihmali üzerinde durduklarını belirtti.

Hindistan kökenli olan ve genellikle su bulunmayan yerlerde hörgücünde biriktirdiği su sayesinde uzun zaman hayatta kalabilen Brahman cinsi sığır, bu özelliğinden dolayı Hindistan’ın yerel halkı tarafından ’Kutsal İnek’ olarak kabul ediliyor. Hindular tarafından etinin yenmesi günah olan sığırın ihracına da karşı çıkılıyor. Buna rağmen bu sığırların çeşitli ülkelere ihracatı yapılıyor.