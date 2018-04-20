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Eğitim

Marmaris'te ortaöğretime geçiş sistemi protestosu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasını protesto etti

20 Nisan 2018 14:40

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın (MEB) ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasını protesto etti.
CHP\'nin yanı sıra Birleşik Haziran Grubu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Eğitim-Sen, Veli ve Öğrenci Derneği (Veli-Der), Kıyıları Koruma Grubu, Çevre Platformu Grubu temsilcileri ve emekli öğretmenler, dün akşam saatlerinde bir araya geldi. \'Çocukların çıkaramadığı ses olmalıyız\' ve \'Dayatmalı eğitim istemiyoruz\' yazılı dövizler taşındı. Ortaöğretime geçiş sistemindeki değişikler ilk olarak 2 dakika boyunca alkışlarla protesto edildi.
Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Yusuf Metin Altuntaş, daha sonra grup adına basın açıklaması yaptı. Altuntaş, \"1,5 milyona yakın öğrencinin sadece yüzde 10\'u Bakan Yılmaz\'ın \'nitelikli\' olarak tarif ettiği 1367 okula yerleşecek. Bu okulların neredeyse yarısı imam hatip ve meslek liselerinden oluşuyor. AKP, 4+4+4 sisteminden bu yana, eğitimde izlediği dinselleştirme, özelleştirme ve işçileştirme politikasındaki ısrarını sürdürüyor. Sınavda başarılı olacak çocuklarımızı imam hatip ve meslek liselerine yönlendiriyor. Öğrencilerimiz telafisi olmayan bir yola sokulmaktadır. Bu sistem herkese külfettir. Bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir\" dedi.
Veli- Der Başkanı Fatma Uçar ise \"Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretime geçiş sistemi konusundaki eksiklikler ve sorunları dikkate almayarak, ısrarcılığını devam ettirmektedir. Eğitim sosyal bir haktır. Bakanlığın ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasındaki temel amaç, resmi istatistiklerle kanıtlanmış olan ve öğrencilerin tercih etmek istemediği, imam hatip ve meslek liselerine öğrencilerin gitmek zorunda bırakılmasıdır. Velilere çıkış yolu olarak da özel liseler işaret edilmektedir. Herkese eşit, parasız, laik, demokratik eğitim olanağı sağlamak devletin görevidir. Bu hatalı geçiş sistemini hep birlikte durdurmak zorundayız\" diye konuştu.
Açıklamadan sonra bir süre alkışlı protestoda bulunan grup, ardından 10 dakika sessizce bekledi. Grup, daha sonra meydandan ayrıldı.

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