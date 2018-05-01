Marmaris'te ormanlık alan 3 noktadan kundaklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının, kibritle başlatıldığı belirlendi.

Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde bulunan Karia Yürüyüş Yolu’ndaki ormanlık alanda, 5’er metre arayla 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın helikopteriyle harekete geçti.

Yangın helikopteriyle 3 sorti yapılarak, alevlere büyümeden müdahale edildi. İtfaiye ekipleri de suyla müdahale ederek, yangını çevredeki evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının kibritle çıkarıldığını tespit etti. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği, kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangını ihbar eden ve alevlere müdahale eden mahalle sakini Ferdi Yavuz, “Yukarıda, ormanlık alanda, farklı noktaları kibritle ateşe vermişler. Kibritle yakıldığı açıkça belli ve halen orada duruyor. Mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir faciadan dönüldü” dedi. (DHA)