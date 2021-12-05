Marmaris'te sağanak yağış hayatı felç etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Polis ekipleri heyelan riskine karşı Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu’nu trafiğe kapattı.

Marmaris'te akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış hayatı felç etti. Yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle yanan tepelerden akan sular taşkınlara neden oldu, tepelerden sularla birlikte yola inen ağaç parçaları yolları kapadı. Marmaris ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kayabal Deresi taştı bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Park halindeki araçlarda yağış nedeniyle zararlar meydana geldi.

"Şimdilik can kaybı ve yaralı yok"

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Marmaris Belediyesi ekipleri de sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.

Belediye ekipleri suyun tahliye edilmesi için seferber olurken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm birimlerimiz ile çalışıyoruz. Şimdilik can kaybı ve yaralı yok" dedi. (İHA)