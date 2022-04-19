Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi: Çevre Meclisi'nin imza kampanyası Kaymakamlık ve Marmaris Belediyesi tarafından engellendi

Marmaris Kent Konseyi'nin yaşam alanlarıyla ilgili kararların parçası olmak ve bu kararlarda sözünü söyleyebilmek amacıyla kurduğu Çevre Meclisi'nin yürüttüğü imza kampanyası Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi tarafından engellendi.

Marmaris Kent Konseyi orman yangınları sonrasında Marmaris’e yönelen ekolojik saldırılarla mücadele etmek üzere, kentte faaliyet gösteren tüm siyasi partilere davet göndermiş ve katılımcı partilerle birlikte Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi oluşturuldu.

Komite 15 Nisan tarihinde Marmaris yaşayanlarına dayanışma çağrısı yaptı. Toplantıya katılan yerel halk, yaşam alanlarıyla ilgili kararların parçası olmak ve bu kararlarda sözünü söyleyebilmek amacıyla Çevre Meclisi'ni kurdu. Meclis, halkın ekolojik saldırılardan bilgi alma hakkı olduğu gerçeğini merkeze koyarak kurum yetkililerini göreve davet edeceği bir imza kampanyası yapma kararı aldı. Bu amaçla 19 Nisan 2022 tarihinde Atatürk Meydanı’nda imza standı açtı.

"Emniyet ve belediye zabıtaları ortak hareket etti"

Demokratik hak kullanımlarının en güzel örneklerinden olan imza kampanyasına Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Ancak akşam saatlerinde gerekçe göstermeksizin ve yazılı belge sunulmaksızın Marmaris Kaymakamlığı imza kampanyasının sürdürülmesini engelledi ve emniyet güçlerince stant çalışması sonlandırıldı. Halkın demokratik girişiminin önlenmesinde Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi Zabıta ekiplerinin ortak hareket etmesi kaygı verici, üzücü ve kabul edilemez bir tutumdur.

"Yarın aynı yerde olacağız"

Çevre Meclisi yarın aynı yerde, aynı demokratik hak kullanımına devam edecek ve Marmarisli yurttaşların ekolojik saldırılardan haberinin olması, dayanışma ile kenti koruması için elinden geleni yapacaktır.