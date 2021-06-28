Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Yanan alan imara açılmayacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler’de meydana gelen yangında kül olan ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılacağını ve imara açılmayacağını söyledi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Ilıca Mevkii’ndeki ormanlık arazide dün günü meydana gelen yangına Muğla ve Marmaris Orman İşletme, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Marmaris Belediyesi, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etti. Sıcak hava ve rüzgâr nedeniyle büyüyen yangına sarp arazi nedeniyle ekipler müdahale etmekte güçlük çekerken, alevlerin ortasında kalan Orman İşletme personeli Görkem Hasdemir hayatını kaybetti.

BirGün'de yer alan habere göre, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptığı açıklamada, “Birçok kişinin yangın bölgesinin geleceğine dair endişeleri olduğunu biliyoruz. Turizm bölgelerinde yangın olduğu zaman imara açılacak mı düşüncesi ortaya çıkar. Ama ben şunu söylüyorum; yanan orman alanına herhangi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Asla imara açılmayacaktır. Kurumlarla el ele verip yanan alanın tekrar küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz” ifadesini kullandı.

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