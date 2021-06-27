Marmaris'te, bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin yaşamını yitirdiği yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve bir Orman Müdürlüğü personelinin yaşamını yitirdiği, bir personelin de yaralandığı orman yangını kontrol altına alındı.
27 Haziran 2021 11:51
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı.
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Marmaris'teki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi. Ayrıca yangın sırasında motosikletli polis timinde görevli bir polis memurunun da hafif yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.
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Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangına ilişkin çalışmaları takip ederek, açıklamada bulundu. Pakdemirli, 328 personelin görev yaptığı yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, "Şu saat itibarıyla yangını kontrol altına almış durumdayız. Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler söyleniyor. 'Yine buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildikleri gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın" dedi.