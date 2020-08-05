Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Koronavirüs'ten ilk ölüm gerçekleşti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde corona virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Olayı duyuran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Koronavirüs'ten kaynaklı ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bilgisini aldık. Konu sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Eğer gereken önlemlere uymayıp alınan kararlara riayet etmezsek Nisan - Mayıs ayına geri döneriz” dedi.

Corona virüsü salgınının çıktığı ilk dönemde başarılı bir sınav veren Muğla'nın Marmaris ilçesi turizm sezonunun açılmasıyla sıkıntılı sürece girdi. Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Vaka sayılarının arttığı ilçede Kurban Bayramı'nda da yaşanan yoğunluk endişe yarattı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris'te corona virüsten kaynaklı ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bilgisini aldık. Konu sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Eğer gereken önlemlere uymayıp alınan kararlara riayet etmezsek Nisan – Mayıs ayına geri döneriz” dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı oturumunda konuşan Oktay, dikkatli ve tedbirli olunmazsa sürecin kötüye gideceğini vurguladı. “Bulunduğumuz dönem pandemiden dolayı oldukça sıkıntılı noktaya doğru ilerliyor” diyen Oktay, şunları söyledi:

"Burada sadece kamu kurumu ya da işletmelere değil her bir bireye büyük görevler düşüyor. Edindiğimiz bilgilere göre vaka sayılarında artış var. Geçtiğimiz haftaya kadar burada en övündüğümüz şeylerden biri sürecin iyi yönetilmesiyle birlikte herhangi bir ölüm vakasının olmamasıydı. Maalesef ki geçtiğimiz günlerde yerli bir hemşehrimizi bu hastalıktan dolayı kaybettik."

"Herkese görev düşüyor"

Yaptığı tüm görüşmelerde bu konuya dikkat çektiğini söyleyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek esnaf gerekse vatandaşla görüşmelerimizde herkese aynı şeyi ifade ediyoruz. Burada konu ciddiye doğru gidiyor. Sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Eğer ki biz başta kendimiz olmak üzere gereken önlemlere uymayıp alınan kararlara riayet etmezsek Nisan – Mayıs ayına geri döneriz.

Herkesi anlıyoruz, tabi ki ticari ve ekonomik kaygılar var. Bunda hemfikiriz ama önlemlere uymadıktan sonra o ticari ve ekonomik kaygıların çok daha büyüğü önümüzde bekliyor. Dolayısıyla bu A'dan Z'ye hepimize düşen ortak görev."

"Uyarı çalışmaları hızlandı"

Belediye olarak uyarı çalışmalarını arttırdıklarını ifade eden Oktay sözlerini şöyle noktaladı:

"Daha önce halk plajında yaptığımız anons ve benzeri uyarıları şimdi kentin birçok noktasında gerçekleştiriyoruz. Görevli ekiplerimiz sahaya çıkarak işletmeleri ve yat limanı gibi insanların yoğun olduğu bölgelerdeki vatandaşları uyarıyor. Bayramın son günü köyleri de dolaşıp esnaflara konuyu ceza nedeniyle değerlendirmemelerini, şu anda 300-500 lira kaybetme korkusuyla bunu yapmamalarını anlattım. ‘Önlemlerden taviz verdiğimizde bu iş yayılırsa Nisan'a Mayıs'a tekrar döneriz bu kez komple kapatılırsınız bunu bilmek lazım' dedim.

Bu bilince gelinmesi için herkese söyledik. Ancak bu tıpkı geçtiğimiz aylarda yaptığımız gibi el birliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla başarıya ulaşır. Her birimize bu konuda önemli görevler düşüyor.”