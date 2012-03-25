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Marmaris 'Ayaz' mağduru

Marmaris İlçesi’nde çekilen ’Ayaz’ filminin sinemalarda vizyona girmemesi, ilçenin tanıtımı için umutlanan Marmarislileri üzdü.

25 Mart 2012 07:53

 

T24 - Başrollerini Cemal Hünal, Çiğdem Aysu, Arda Kural ve Gökhan Tepe’nin paylaştığı ve tamamı Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde çekilen ’Ayaz’ filminin sinemalarda vizyona girmemesi, ilçenin tanıtımı için umutlanan Marmarislileri üzdü.

Milliyet'in haberine göre, Marmaris’teki, sahibi olduğu, denize sıfır Romance Otel’de 90 kişilik ’Ayaz’ filmi ekibini bir ay boyunca misafir edip, lojistik sponsorlarından olan Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Ertan Yaylalı filmin vizyona girmeyeceğini öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yaylalı, “Gidenlerin anlattığına göre, Marmaris görüntüleri enfesmiş. Ancak, seslendirme çok kötüymüş, bu yüzden film vizyondan çekilmiş, diye duydum. Yapımcı sinema salonu yetersizliğini gerekçe göstermiş. Gerçek, ileride anlaşılacak. Yaptığımız masrafa değil, Marmaris’in önemli bir tanıtım fırsatını kaçırmış olmasına üzülüyorum” dedi.

Galaya giderek filmi beyaz perdede izlediğini belirten Ertan Yaylalı’nın yeğeni Barboros Yaylalı ise “Dublaj hataları çok göze batıyordu. Özellikle Cemal Hünal’ın canlandırdığı karakterin sesi, görüntüyle hiç uyuşmuyordu. Filmin sinemalarda gösterilmeyeceği duyurulmasının asıl sebebi de bence buydu” diye konuştu.

Yapımcı Lütfi Kara, galada gazetecilere, 2 milyonu film, 720 bini ise reklam olmak üzere toplam 2 milyon 720 dolarlık bütçeye sahip olduğunu kaydettiği Ayaz’ı sadece 50 salon verdikleri için sinemalarda gösterime sokmama kararı aldıklarını söylemişti.

 

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Ayazbaş rol Cemal Hünalçiğdem AysuArda KuralGökhan TepevizyonRomance

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