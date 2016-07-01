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Yaşam

Marmaray'da yürüyen merdiven arızası bomba paniğine yol açtı; 2 yaralı

Yaşanan panik ve arbede sırasında merdivenden düşerek hafif şekilde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

01 Temmuz 2016 11:38

Marmaray'da yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle çıkan panikte iki kişi hafif yaralandı. 

Ayrılıkçeşme istasyonunda yürüyen merdivenin arıza yapmasıyla çıkan sesi patlayıcı sanan bazı yolcular paniğe kapılarak çıkış kapısına yöneldi. Yoğunluk nedeniyle giriş çıkışlarda kısa süreli arbede yaşanması üzerine istasyona polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaşanan panik ve arbede sırasında merdivenden düşerek hafif şekilde yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Marmaraykazayürüyen merdivenAyrılıkçeşmeistasyon

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