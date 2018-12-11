Marmaray seferleri çift yönlü durduruldu

Marmaray seferleri çift yönlü olarak yapılamıyor.

Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar, Ayrılık Çeşmesi, Yenikapı ve Kazlıçeşme'ye 10'ar adet araç gönderilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapılıyor. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

(DHA)