Marmaray’ı İBB yönetiyor sanarak partisini eleştiren AKP’li Külünk: Bizim için kimin yaptığı önemli değil, milletimizin sağlığı önemli

Eski AKP milletvekili Metin Külünk, Marmaray’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD tarafından işletilmesine rağmen, Twitter'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 'çalışmıyor' diye eleştirmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Marmaray istasyonu kalabalı olduğu için İBB'yi hedef göstererek “Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!” diyen Külünk, "Bizim için kimin yaptığı önemli değil; önemli olan milletimizin sağlık güvenliğidir" dedi.

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"Görüntüleri hangi kurumun sorumluluğuna ait olduğuna bakmaksızın paylaşmamızdaki gayemizin sorumluluk noktasındaki kişileri uyarma mahiyetinde olduğu açık ve nettir" diyen Külünk'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Hassasiyet sahibi kamuoyumuzun dikkatine. Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin ve hepimiz ortak bir tehdit ile karşı karşıyayız. Koronavirüs hiç bir siyasal görüş ayırt etmiyor, o halde sağlık güvenliğimizin tesisi için gösterilecek ciddiyet, hepimizin görevidir.

Bugün bir vatandaşımızın sosyal sorumluluk göstererek çektiği görüntüleri “hangi kurumun sorumluluğuna ait olduğuna bakmaksızın” paylaşmamızdaki gayemizin sorumluluk noktasındaki kişileri uyarma mahiyetinde olduğu açık ve nettir.

Kaldı ki “Marmaray” olduğunu ifade etmeme rağmen. Bunu farklı yerlere çekip yorumlayan kardeşlerimiz olmuş, bizim için kimin yaptığı önemli değil; önemli olan milletimizin sağlık güvenliğidir. Meselemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen güçlü mücadelemize yereldeki gerek kamu gerek yerel yöneticilerin daha güçlü uyumudur.

Bir daha bu ve benzeri eksikliklerin yaşanmaması, boşlukların oluşmaması için sorumluluk makamındaki görevlilerin hassasiyetle bu tedbirlere uyumu çok değerli ve önemlidir."