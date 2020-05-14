AKP’li Metin Külünk, Marmaray’ı İBB yönetiyor sandı, AKP’yi yerden yere vurdu!

Marmaray’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD tarafından işletilmesine rağmen, eski AKP milletvekili Metin Külünk, Twitter'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef göstererek "İBB şu an çalışmıyor" dedi. İBB'ye yaptığını sandığı eleştirileriyle AKP'yi yerden yere vuran Külünk, "Resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk" dedi.

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Eski AKP’li vekil Metin Külünk Twitter hesabından Marmaray istasyonunun Koronavirüs salgınına rağmen kalabalık olan videosunu paylaştı. Marmaray’ı TCDD’nin işlettiğini unutan Külünk, “Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!” diye yazdı.

AKP'li Külünk paylaşımında, “Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır! Kamu ve yerel yöneticilerin çok başarılı yönetilen bir süreçte sorumluluklarının daha da farkında olarak ve tehlikenin henüz geçmediğini unutmadan hükümetimizin titizliğine ayak uydurmaları gerekmektedir” diye yazdı.

Külünk’ün Twitter hesabından yayınlanan görüntüleri çeken kişi, videoda “Görüyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an çalışmıyor. Görmüş olduğunuz herkes şu an risk altında. Resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk var şu anda. İnsanlar burada üst üste, sosyal mesafe diye bir şey yok. Belediyeciliği bu kadar kötü yapan, bu kadar kötü yönetimin içerisinde olduğunu görüyorsunuz.” dedi.

İBB'den yanıt

İBB Beyaz Masa’dan AKP’li Metin Külünk’e Marmaray’ın işletmesinin TCDD olduğunu hatırlatan şu mesaj atıldı:

“Metin Bey Merhaba, Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, [@Marmaraytcdd] ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz.”

Marmaray, TCDD tarafından işletiliyor. Marmaray’ın resmi internet sitesi marmaray.gov.tr’de “Marmaray’ı kim işletir?” sorusuna “TCDD Marmaray İstasyon ve altyapısından sorumludur. TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray trenlerini işletir.” yanıtı veriliyor.