'Marmara'daki sarsıntılar öncü değil, uyarı'

Marmara’da üst üste 14 sarsıntı endişelendirdi. Prof. Dr. Tüysüz, 'Öncü değil ama büyük depremin ilk sinyalleri' dedi. Kandilli Müdürü Prof. Dr. Altay: Okul ve hastaneler hızla güçlendirilmeli.



Tekirdağ ve çevresinde önceki gün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Marmara denizinin 7.8 kilometre derinliğinde önceki gün saat 17.58’deki ana depremin ardından 14 sarsıntı daha kaydedildi. Bu depremlerden 12’si 2.5-3.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Bunları, saat 10.08’de meydana gelen 3.0 ve 10.28’de meydana gelen 2.9 büyüklüklerindeki depremler izledi. Artçı sarsıntılar devam ederken bu depremin normal, olağan bir deprem olduğuna dikkat çeken uzmanlar yine de uyarıda bulundu.



Marmara Çukuru’nda



Depremin merkezinin Marmara Denizi’nin batı kısmında Tekirdağ ve Marmara Adası arasındaki Batı Marmara çukuru diye adlandırılan bölgede meydana geldiğini belirten Kandilli Rasathane Müdürü Prof.Dr.Gülay Altay, depremin özellikle Tekirdağ, Şarköy, Marmara Ereğlisi, Marmara Adası’nda ve yakın çevresinde hissedildiğini söyledi.



Prof.Dr.Altay Vatan gazetesine şöyle konuştu; “Depremin dış merkezi Marmara Ereğlisi’ne yaklaşık 24 km, Tekirdağ iline ise yaklaşık 30 km uzaklıkta. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batıya doğru uzanan üst-kuzey kolu Marmara Denizi’nden geçerek Kuzey Ege’ye bağlanmaktadır. Bu yüzden depremin olduğu bölge, Batı Marmara’nın en aktif yöresi olarak nitelendirilir. Marmara bölgesi 1’inci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın depreme karşı her zaman bilinçli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Depreme hazırlıklar bakımında yeterince hızlı olabiliyor muyuz? Bu bir soru işareti. Özellikle hastanelerin ve okullarının güçlendirilmelerinin süratle tamamlanması, mevcut yapılarda göçmeyi önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor.”



Marmara Denizi’ndeki her hareketin ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çeken Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Okan Tüysüz ise “Tekirdağ açıklarındaki sarsıntı olağan depremlerden biri ancak öncü gibi değil ama bir yerde beklenen büyük depremin bir sinyali niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada eninde sonunda deprem olacak. Depreme karşı duyarsız olanlar için bu deprem bir uyarıdır” diye konuştu.

