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Yaşam

Marmara'da sıcaklık artıyor

Bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor

28 Aralık 2018 15:35

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin parçalı, doğusunun ise yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. 

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Trakya çevrelerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 

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