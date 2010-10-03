Marmara'da 4,4 şiddetinde deprem

T24 - Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,4'lük deprem İstnabul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin 'olağan' dediği Marmara Denizi'ndeki deprem, İstanbul'da da hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, saat 20.49'da meydana gelen deprem Marmara Denizi'nde 40.8237 enleminde ve 28.1382 boylamında gerçekleşti.



Depremle ilgili, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof.Dr. Mustafa Erdik ve Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanımanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara açıklamalarda bulundu.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik:



''Deprem Silivri ile Bandırma arasında oldu. Yani Marmara Denizi'nin ortası diyebiliriz. Sismoloji bilimi ve teknoloji henüz depremin ne zaman olacağını ve hangisinin öncü olduğunu tespit edemedi. Yani 'deprem öncesi' kavramını doğru bir tanımlama olarak değerlendirmiyorum. Depremin şiddetine 'hafif' diyebiliriz. Bu şiddette herhangi bir yıkım olabileceğini düşünmüyorum. Ama burası deprem bölgesi ve dikkatli olmak zorundayız.



Yaşanabilecek deprem büyük şiddette de küçük şiddette de yaşanabilir. Bu bölgede yaşayan herkes depremle yaşamayı öğrenmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Ama daha önce de belirttiğim gibi maalesef teknoloji henüz depremin şiddeti ve zamanını belirtme konusunda hala yetersiz. Bunun için bilimin dışında tedbirlerimizi de almak zorundayız.''





'Korkulacak büyüklükte değil'



Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanımanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara:



"Depremi Çengelköy'deki evimde hissettim. Öncü deprem kavramı çok doğru bir kavram değil. Çünkü böyle olduğu zaman depremin de saatini bilmek ve bildirmek zorundasınız. Korkulacak bir durum yok.



Marmara Denizi'nde potansiyel bir tehlike var ve çok sık deprem oluyor. Olmaya da devam edecektir. Korkulacak bir rakam da değil ayrıca. Yani bu ölçekteki bir depremde hasar ve can kaybı olmaz. Ama depreme hazır bir toplumun bu sarsıntılara hazır olması ve korkmaması gerekir. Çünkü burası zaten deprem kuşağında bulunan potansiyel bir yer."







