Marmara ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden ortak açıklama: Kayyımların iki dudağı arasından çıkan sözlerle, kimseye haber vermeden imzalanan anlaşmalarla, oradan oraya taşınmayacağız

Yapılan açıklama şöyle:

"Kayyımlar, külliyeler gidecek; biz kazanacağız!"

"Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü kayyım rektörlerin kararları ile Boğaziçi Üniversitesi’ne ek olarak tahsis ediliyor. Anadoluhisarı yerleşkesinde okuyan Marmara Üniversitesi öğrencilerine duruma ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken, Boğaziçi ve Marmara üniversitesi öğrencilerini önümüzdeki eğitim döneminde yeniden barınma ve ulaşım problemleri bekliyor.

Üniversiteler bilimin ve aydınlanmanın yuvasıdır. Üniversiteleri, yalnız idari boyutta değil fiziksel olarak da hiçe sayan bu kararın atanan kayyıma ve onun yaptırımlarına karşı direnen öğrencilerle simgeleşmiş Güney Kampüsü’nü dağıtmak için olabileceğini, üniversiteyi kazanmak için omuz omuza mücadele ettiğimiz Boğaziçi direnişinden biliyoruz. Üniversitesiler; öğrenciler, akademisyenler, çalışan emekçiler, öğrenci kulüpleri ve üniversitenin tüm bileşenlerinindir.

Kampüslerinin akıbetine ilişkin söz hakkı da bu öznelerindir. Üniversiteleri AKP rejiminin arka bahçesi olarak dizayn etmeye çalışan kayyımcı zihniyeti tanımıyoruz!

Kayyımların iki dudağı arasından çıkan sözlerle, kimseye haber vermeden imzalanan anlaşmalarla, inşa edilen külliyeler ile oradan oraya taşınmayacağız.

Kayyımlar, külliyeler gidecek; biz kazanacağız!"

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