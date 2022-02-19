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Marmara ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden ortak açıklama: Kayyımların iki dudağı arasından çıkan sözlerle, kimseye haber vermeden imzalanan anlaşmalarla, oradan oraya taşınmayacağız

"Üniversiteleri AKP rejiminin arka bahçesi olarak dizayn etmeye çalışan kayyımcı zihniyeti tanımıyoruz!"

19 Şubat 2022 17:05

Marmara Üniversitesi'ne ait Anadolu Hisarı Kampüsünün Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine tepki gösteren Marmara ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, "Kayyımların iki dudağı arasından çıkan sözlerle, kimseye haber vermeden imzalanan anlaşmalarla, inşa edilen külliyeler ile oradan oraya taşınmayacağız" denildi.

Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesi'ne ait Anadolu Hisarı Kampüsünün Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine dair açıklama yayımladı.

Açıklamada Marmara Üniversitesi'nden; Toplumsal Araştırmalar Bilim ve Sanat Topluluğu, Marmara Kadın Dayanışma Komitesi, Marmara Üniversitesi'nin Sesi, Marmarenk ve Boğaziçi Üniversitesi'nden; Köy-Koop, Sosyalist Fikir Kulübü imzacı olarak yer aldı.

Açıklamada, "Kampüslerinin akıbetine ilişkin söz hakkı da bu öznelerindir. Üniversiteleri AKP rejiminin arka bahçesi olarak dizayn etmeye çalışan kayyımcı zihniyeti tanımıyoruz!" denildi.

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