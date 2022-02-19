Marmara’nın kampüsü Boğaziçi’ne devredildi; rektör Naci İnci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kampüsteki akademik ve idari birimler, üniversitenin bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak Boğaziçi’ne devredilecek. Kampüste bulunan Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise yeni inşa edilen kampüsü tamamlanıncaya kadar eğitim ve öğretimi sürdürecek.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, mevcut kampüs alanlarının artan ihtiyaçlara yetmemesi üzerine yaptıkları girişim sonrası, Marmara Üniversitesi’nin Anadolu Hisarı’ndaki kampüsünün mevcut kampüslere ek olarak Boğaziçi’ne tahsis edildiğini söyledi.

İnci ayrıca Twitter'dan yaptığı bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, "Üniversitemizin yeni kampüs alanı ile büyümesi ve gelişmesi için destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederiz" dedi.