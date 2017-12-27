Marmara Üniversitesi'nde tepki çeken anket: Mensup olduğunuz din nedir?

Marmara Üniversitesi'nde öğrencilerin ders alış verişi yapmak amacıyla kullandıkları ortak bir Whatsapp grubuna gelen anket tepkiyle karşılandı. İlahiyat Fakültesi tarafından verilen ankette, hukuk öğrencilerinin cevaplaması için sorular yöneltiliyor.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, ankette öğrencilere, herhangi bir dine mensup olup olmadıkları, kişinin kendisini dindar biri olarak görüp görmediği gibi sorular soruluyor.

Gönderen öğrenci anketin görsellerini yolladıktan sonra özel olarak, "Özellikle Tanrı tanımaz, Şia, Alevi... Yani Türkiye'de çoğunlukta olmayan inanç sistemlerine sahip olan arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok sevinirim" diye ekledi.

Ayrıca anketi dolduracak olan öğrencilerden mutlaka isim soy ismini ve üniversitede kaçıncı yılı olduğunu da belirtmesi bekleniyor.