Marmara Üniversitesi’nde satırlı saldırı

Marmara Üniversitesi’nde ülkücü olduğu söylenen grubun satırla saldırdığı bir Kürt öğrenci özel güvenlik görevlileri ve polisin saldıran gruba müdahale etmediğini söyledi.

Öğrenciler saldırıda ciddi bir yara almadı. Polis, saldırıyı protesto için üniversite önünde basın açıklaması isteyen öğrencilere izin vermedi.

Öğrenciler Kadıköy Boğa Heykeli'ne yürüyüş gerçekleştirdi.

“Güvenlik bizi kameraya çekti, saldıranları değil”

Beyza Kural'ın Bianet'te yaptığı habere göre, isminin haberde yer almasını istemeyen öğrencilerden biri yaşananları şöyle anlattı:

“Uzaklaştırma cezamız olduğu için okula gidemiyoruz. Ancak son girdiğimiz sınav sonuçlarını öğrenmek için öğrenci işlerine gitmek üzere okula geldik.

“Kapıdaki özel güvenlik görevlileri bizi alamayacağını söyleyerek girişte sorun çıkardı. İçeriden de beş altı güvenlik görevlisi koşarak geldi. Bizi okuldaki ülkücülere hedef haline getirdiler.

“Öğrenci işleri ile görüşmeleri sonucu okula girdik.”

“Biz ilerlerken önümüze çıkan dört kişilik grup satırlarla bize saldırdı. Güvenlik görevlileri bu sırada arkamızdan geliyordu. Kendimizi savunmak için taş atmaya çalıştık, özel güvenlik görevlileri bizi tutmaya çalıştı, kameraya görüntümüzü aldı. Satırlı grubu çekmedi, onlara müdahale etmedi.

“Slogan atarsanız gözaltı yaparım”

“Okulda sivil ve çevik olmak üzere 250-300 kadar polis vardı. Ne onlar ne güvenlik görevlileri satırlı gruba müdahale etmedi. Bize kantine gitmemizi söylediler, o gruba müdahale etmeden arkalarından ilerlediler.

“Bize saldıran grubun içinde cezası olan, mezun olan kişiler de vardı. Ancak Saldırıyı haber alan arkadaşlarımızı kampüse almadılar. Kampüs önünde basın açıklaması yapmak istedik. Ancak komiser geldi yanımıza, sinirliydi. ‘Slogan atmayacaksınız, hepinizi gözaltı yaparım’ dedi, hakaretvari sözler söyledi. Biz de açıklama yapmadan okuldan ayrıldık.”