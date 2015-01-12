DHMİ'de fişleme iddiası: 'Sol görüşlü gitmeli', 'niteliksiz ama bizden kalmalı'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın DHMİ'de kapsamlı bir fişleme yaptığı iddia edildi. "Dürüstkamu" adlı sitede yer alan belgelere göre, bürokratların merkez ve taşra şeklinde ayrı ayrı fişlendiği görülüyor.

Fişleme belgesindeki bürokratlar hakkında, "gitmeli", "kalmalı" şeklinde seçenekler bulunurken, değerlendirme bölümünde "bizim insanımız", "ülkücü", "sol görüşlü", "genel müdürün adamı" "gezi destekçisi", "sosyal demokrat", "tehlikeli", "alkol alan" gibi ifadelere yer veriliyor.

İşte DHMİ’deki fişlemeden bazı örnekler:

Genel Müdür O.B: BİZİM İNSANIMIZ ANCAK ÜLKÜCÜ CAMİAYA YILLARDIR HİZMET EDİYOR, DHMİ'DE HALEN MHP NİN DESTEKLEDİĞİ KAMUSEN YETKİLİ. GİTMELİ

Genel Müdür Yardımcısı F.O: SİSTEM ADAMI, SOL GÖRÜŞLÜ, BU GÖREVDE DURMASI ZARAR GETİRİR. GİTMELİ

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı C.Ö: GENEL MÜDÜRÜN ADAMI, BİZİM İNSANIMIZ DEĞİL, GİTMELİ

Daire Başkanı İ.S.B: SOSYAL DEMOKRAT, GEZİ PARKI DESTEKÇİSİ, TEHLİKELİ, GİTMELİ

Daire Başkanı V. O: BİZİM İNSANIMIZ, DEĞERLENDİRİLMELİ, KALMALI

Daire Başkanı M.K: ESKİ ÜLKÜCÜ, HALEN KAMUSEN DESTEKÇİSİ. TEHLİKELİ, GİTMELİ

Daire Başkan Yardımcısı O. G: BİZİM İNSANIMIZ ANCAK ETKİSİZ…NİTELİKLİ DEĞİL KALMALI

İnşaat Emlak Daire Başkanı E.Ü.E: BİZİM İNSANIMIZ- CAMİAMIZA HERHANGİ BİR KATKISI BULUNMAMIŞTIR. ETKİSİZ BİRİSİ. KALMALI.