T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Marmara Koleji, Destination Imagination finallerinde Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL, (DHA)-ÖĞRENCİLERİN becerilerini geliştirme amaçlı yapılan  uluslarası organizasyon Destination Imagination’In Türkiye finallerinde derece alan Marmara Koleji, 20-28 Mayıs tarihleri arasında Amerika’da yapılacak dünya finallerinde Türkiye’yi tems

09 Mart 2018 17:28

İSTANBUL, (DHA)-ÖĞRENCİLERİN becerilerini geliştirme amaçlı yapılan  uluslarası organizasyon Destination Imagination’In Türkiye finallerinde derece alan Marmara Koleji, 20-28 Mayıs tarihleri arasında Amerika’da yapılacak dünya finallerinde Türkiye’yi temsil edecek.

14-18 Şubat tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre Merkezinde tüm Türkiye’den 180 farklı okuldan 360 takımın katılımıyla gerçekleşen “Destination Imagination” (Türkiye Yaratıcı Problem Çözme) Etkinliğinde, Marmara Koleji 4 takım olarak 3 ayrı kategoride yarıştı. “The Divine Intervention” (İlahi Müdahale) adlı tiyatro oyunuyla “Güzel Sanatlar Kategorisi”nde Türkiye 2.si olan Marmara Koleji öğrencileri, 20-28 Mayıs tarihleri arasında Knoxville’de Tenessee Üniveristesi’nde gerçekleşecek yarışmada ülkemizi temsil edecekler.

DESTINATION IMAGINATION NEDİR?

Destination Imagination, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik), güzel sanatlar ve toplumsal sorumluluk alanlarında gelişmeye açık akademik görevler yoluyla öğrencilerin yaratıcılık, cesaret ve merakını teşvik edici eğlenceli ve uygulamalı bir öğrenme sistemidir. DI katılımcıları bir takım olarak birlikte problem çözme sürecini, sabır, esneklik ve azimle çalışmayı, etik değerleri; başkalarına ve başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğrenirler. 

ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON

Türkiye’de 2000’li yılların başından beri “Hayal Gücüne Yolculuk Derneği” tarafından düzenlenen “Destination Imagination” Etkinliği, eğitim sürecine paralel olarak yürütülen uluslararası bir organizasyondur. Türkiye’de birinci ayağı tamamlanan etkinlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan okullar arasında yapılan yarışma sonucunda dereceye giren ilk iki takım, Türkiye’yi temsil etmek üzere her yıl Mayıs ayında gerçekleşen Dünya Finallerine katılma hakkı kazanır.

Tenessee Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan yarışmaya 20 ülkeden yaklaşık 17 bin öğrenci katılacak. Öğrenciler, Amerika’nın en prestijli üniversiteleriyle etkileşime geçme ve binlerce uluslararası etkinliğe katılma şansına sahip olacaklar.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAÖĞRENCİLERİNDestination ImaginationIn TürkiyeMarmara KolejiMayısAmerikadaTürkiyeyiKuşadası Efes Kongre MerkezindeTürkiyedenImagination” Türkiye Yaratıcı ProblemEtkinliğinde Marmara KolejiDivine Intervention”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24