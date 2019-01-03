Marmara için fırtına uyarısı: 100 km hızla esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlayarak ülkemizi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle birlikte rüzgarın;



Ege’de Perşembe öğle saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında güneybatı, Kuzey Ege’de gece kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) ,



Marmara’nın kuzey ve batısında Perşembe günü akşam saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında kuzey yönlerden, Marmara’nın güneydoğusunda güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, kuzey kıyılarında yer yer 100 km/saat),



Akdeniz’de Perşembe günü akşam saatleriyle Cuma öğle saatleri arasında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, Toroslarda yer yer 100 km/saat üzeri),



İç Anadolu’da Perşembe akşam saatleriyle Cuma akşam saatleri arasında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) ,



Batı Karadeniz’de Perşembe akşam saatlerinden Cuma sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı, Cuma sabah saatlerinden akşama kadar kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, kıyılarında yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.