Marmara için bir yağış uyarısı daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de pazartesi günü Marmara Bölgesi’nde etkili olması beklenen sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu.

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AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor” dendi. Açıklama, şöyle devam etti:

“Sistemin etkisi ile il genelinde yer yer kuvvetli (bugün akşam) sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Karayel) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6°C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.”