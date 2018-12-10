T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

Yağışın İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor

10 Aralık 2018 10:59

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri ile Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Yalova'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER

yağmurmarmarahabermeteoroloji
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24