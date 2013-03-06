'Marmara depremi, muhtemelen 7.5 büyüklüğünde olacak'

Bursa'da konuşan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Afet Yönetim Uzmanı Fumio Kaneko, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Marmara Denizi'nde 7-7,5 büyüklüğünde deprem beklediklerini söyledi. 2006'dan beri Kandilli Rasathanesi'nde Marmara Depremi'ni araştırdığını belirten Kaneko, Milli Eğitim Bakanlığı ile JICA işbirliğiyle okullarda düzenlenen tatbikatların ise yeterli olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile JICA arasında 2010'da başlayan 'Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi' kapsamında Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ ve Yalovada 80 pilot okulu kapsayan proje dahilinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Ortaokulu'nda tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği 30 saniye süren 6,7 şiddetindeki deprem sonrasında kurtarma çalışmaları canlandırıldı. Tatbikatı izleyen ve sık sık not alan Japonya JICA Afet Yönetim Uzmanı Fumio Kaneko, yapılan bu tatbikatların yeterli olmadığını dile getirdi. Tatbikatlara çok sayıda kurumun destek vermesini olumlu bulduğunu ifade eden Kaneko, "Ancak yeterli değil, afet yönetiminde 'yeterli' diye bir şey yok. Sürekli bu çalışmaların devam etmesi önemli. Sadece Türkiye için değil Japonya için de önemli. Üç yıldır biz bu projeyi yürütüyoruz" dedi.

Türkiye'de aynı şiddetteki depremin daha etkili olacağını vurgulayan Kanoke, Japon binalarının Türkiye'deki binalara göre iki-üç kat daha güvenli olduğunu söyledi.

'Tsunami bekleniyor'

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde İstanbul yakınlarında Marmara Denizi'nde bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden JICA Afet Yönetim Uzmanı Fumio Kaneko, depremin 7-7,5 büyüklüğünden fazla olmayacağını belirtti. Olası depremde can kaybının şehre göre değişebileceğinin altını çizen Kaneko, "İstanbul yakınlarında birçok bilim adamı yakın zamanda deprem olmasını bekliyor. Muhtemel depremin büyüklüğü 7 ile 7,5 büyüklüğünde olacaktır. Tabi deprem denizde meydana geleceği için tsunami etkisi oluşturacaktır. İstanbul daha çok etkilenecektir, ama Bursa'da tsunamiden etkilenecektir. Japonya'da iki sene önceki tsunamide dalgalar 10 metre boyutunu aşmıştı. İstanbul ve Bursa'daki deprem sonrası meydana gelecek tsunamide dalgalar çok yüksek olmaz. Deprem, Marmara Denizi'nde olacağı için dalgalar Bursa'ya çok şiddetli gelmez, İstanbul daha çok etkilenecektir" diye konuştu.