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Çevre

Marmara Denizi kızıla boyandı!

Erdek Çakıl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı konuyla ilgili açıklama yaptı

26 Mayıs 2015 10:20

Marmara Denizi’nin Balıkesir’in Erdek ilçesi sahilinde balık yumurtaları nedeniyle denizin kızıl renge dönüşmesi dikkat çekti.

Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı, Tatlısu ve Karşıyaka kırsal mahallelerinin sahilleri, birkaç gündür kızıl renkli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bölgeye dışarıdan gelen vatandaşlar, denizdeki kızıl rengin kirlilikten olduğunu düşünürken, kızıl rengi balık havyarlarının oluşturduğu öğrenildi. Marmara Denizi’ndeki özellikle gümüş balığı yumurtalarının, lodosun etkisiyle kıyıya vurmasıyla kızıl görünüm oluştuğu ve önümüzdeki günlerde deniz renginin normale döneceği öğrenildi.

İstanbul’dan iş için Erdek’e gelen bir vatandaş, deniz kıyılarının kızıl renge döndüğünü görünce, “Bu durum kirlilikten oluyor diye düşünüyorum. Eskiden İstanbul Haliç’te böyleydi.” dedi. Erdek’teki bir balık üretim çiftliğinin sahibi ise, balık yumurtalarının denizi kızıla döndürdüğünü söyleyerek, “Denizdeki bu kızıllık, balık yumurtalarından dolayıdır. Bu aylar, özellikle gümüş balıklarının yumurtlama dönemidir. Balık yumurtaları, lodosun etkisiyle sahile ulaşıyor ve sahil bu renge dönüşüyor. Bu durum deniz kirliliği ile alakalı değil ve önümüzdeki sezonda balık bolluğu yaşanacak.” diye konuştu.

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