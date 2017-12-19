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Yaşam

Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'un yüksek kesimlerine bu gece karla karışık yağmur bekleniyor

19 Aralık 2017 14:06

Çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve doğusunun ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgenin çok bulutlu, Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve doğusunun ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Marmara Bölgesikaryağmur

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