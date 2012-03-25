T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Marmara 1.5 yıldır hareketli, fay geriliyor'

Gündoğdu, 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem nedeniyle Marmara'da beklenen depremlerin güncelliğini her zaman koruduğunu söyledi

25 Mart 2012 16:20

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara'da 1,5 yıldan beri deprem hareketliliği yaşandığını belirterek, “Bunların hepsi bize fayın gerildiğini söylüyor” dedi.

Gündoğdu, 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem nedeniyle Marmara'da beklenen depremlerin güncelliğini her zaman koruduğunu söyledi.

Marmara'daki depremlerin tarihini incelediklerini kaydeden Gündoğdu, “Tek bir fay üzerinde, birkaç deprem değil de birçok yerinde oluşacak, yine yıkıcı olabilecek depremler olacağını tahmin ediyoruz. Ama en büyüğü o beklediğimiz kuzey tarafta ve o yüzden Marmara her zaman gündemde. Çünkü medya orada, ekonominin en nitelikli kısmı orada, bu nedenle önem sayısı fazla” şeklinde konuştu.

İstanbul'da depremin bazen kıpırdadığını ama tam anlamıyla uyanmadığını ifade eden Gündoğdu, 17 Ağustos 1999'daki deprem nedeniyle büyük bir enerjinin açığa çıktığını hatırlattı.

Depremde ortaya çıkan enerjinin fayları harekete geçirme konusunda zorladığını anlatan Gündoğdu, “1,5 yıldır Marmara hareketli, küçük depremleri takip ettiğimiz için biliyoruz. Bunların hepsi bize fayın gerildiğini söylüyor. Gerilmenin ciddi noktalara gelmesi an meselesi. Ölçtüğümüz bazı parametreler var, onlarda çok ciddi değişiklik görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Van depreminin beklenmeyen bir gelişme olduğunu anlatan Gündoğdu, depremin öncesinde yüzeyde hiç belirti bulunmadığına dikkati çekti.

Gündoğdu, depremin yüzeyin altında oluştuğunu kaydederek, “Van'ın değişik bir yapılanması da var. Yakın geçmişte olduğu için halen gündemimizde. Çünkü ezber bozan bir deprem. Beklentimiz dışında bir depremdi, onu anlamaya çalışıyoruz. Van'da deprem oldu, bu depremler diğer fayları da etkiliyor, artçı şoklar bunu ifade ediyor” dedi.


Kentsel Dönüşüm Yasası


İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirten Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Orada neler yapılamadı? sorusunun cevabını aramak lazım. Oradaki çalışmaları var olduğundan beri takip ediyorum. 'Burada tehlikedesiniz' deyip de otel yapmamak lazım. Deniz kenarına otel yapıldı, arkasından çok katlı binalar yapılıyor. Bunlara izin vermemek gerekiyor. Kentsel Dönüşüm Yasası'nı da bir an önce çıkarmak gerekiyor. O zaman bir düzen gelmiş olacak. Türkiye'nin imar planı da taslak halindeydi aldığımız haberlere göre, o da Meclis'e geldi, iyi bir aşamada, onsuz olmaz. Elinizde bir yasa, dayanak lazım.”

 

ETİKETLER

Oğuz GündoğdudepremMarmara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24