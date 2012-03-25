'Marmara 1.5 yıldır hareketli, fay geriliyor'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara'da 1,5 yıldan beri deprem hareketliliği yaşandığını belirterek, “Bunların hepsi bize fayın gerildiğini söylüyor” dedi.

Gündoğdu, 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem nedeniyle Marmara'da beklenen depremlerin güncelliğini her zaman koruduğunu söyledi.

Marmara'daki depremlerin tarihini incelediklerini kaydeden Gündoğdu, “Tek bir fay üzerinde, birkaç deprem değil de birçok yerinde oluşacak, yine yıkıcı olabilecek depremler olacağını tahmin ediyoruz. Ama en büyüğü o beklediğimiz kuzey tarafta ve o yüzden Marmara her zaman gündemde. Çünkü medya orada, ekonominin en nitelikli kısmı orada, bu nedenle önem sayısı fazla” şeklinde konuştu.

İstanbul'da depremin bazen kıpırdadığını ama tam anlamıyla uyanmadığını ifade eden Gündoğdu, 17 Ağustos 1999'daki deprem nedeniyle büyük bir enerjinin açığa çıktığını hatırlattı.

Depremde ortaya çıkan enerjinin fayları harekete geçirme konusunda zorladığını anlatan Gündoğdu, “1,5 yıldır Marmara hareketli, küçük depremleri takip ettiğimiz için biliyoruz. Bunların hepsi bize fayın gerildiğini söylüyor. Gerilmenin ciddi noktalara gelmesi an meselesi. Ölçtüğümüz bazı parametreler var, onlarda çok ciddi değişiklik görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Van depreminin beklenmeyen bir gelişme olduğunu anlatan Gündoğdu, depremin öncesinde yüzeyde hiç belirti bulunmadığına dikkati çekti.

Gündoğdu, depremin yüzeyin altında oluştuğunu kaydederek, “Van'ın değişik bir yapılanması da var. Yakın geçmişte olduğu için halen gündemimizde. Çünkü ezber bozan bir deprem. Beklentimiz dışında bir depremdi, onu anlamaya çalışıyoruz. Van'da deprem oldu, bu depremler diğer fayları da etkiliyor, artçı şoklar bunu ifade ediyor” dedi.



Kentsel Dönüşüm Yasası



İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirten Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Orada neler yapılamadı? sorusunun cevabını aramak lazım. Oradaki çalışmaları var olduğundan beri takip ediyorum. 'Burada tehlikedesiniz' deyip de otel yapmamak lazım. Deniz kenarına otel yapıldı, arkasından çok katlı binalar yapılıyor. Bunlara izin vermemek gerekiyor. Kentsel Dönüşüm Yasası'nı da bir an önce çıkarmak gerekiyor. O zaman bir düzen gelmiş olacak. Türkiye'nin imar planı da taslak halindeydi aldığımız haberlere göre, o da Meclis'e geldi, iyi bir aşamada, onsuz olmaz. Elinizde bir yasa, dayanak lazım.”